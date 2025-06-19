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«Главное, что он выиграл Кубок Стэнли». Сушинский об отсутствии награды MVP у Бобровского

«Главное, что он выиграл Кубок Стэнли». Сушинский об отсутствии награды MVP у Бобровского
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил вклад российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в завоевании Кубка Стэнли и отреагировал на то, что вратарь не получил награду самому ценному игроку плей-офф.

«Флорида» — очень ровная команда, в межсезонье добавили несколько человек и не потеряли лидеров. Тренер у них тоже очень приличный. У них играют все звенья, ну и Бобровский — это половина команды.

Бобровскому не дали звание лучшего игрока плей-офф? Для Сергея главное, что он держит чашку в руках. Не так страшно, что ему не дали лучшего игрока плей-офф. Контракт хороший у него уже есть, ну а индивидуальная награда не влияет на его заслуги», — цитирует Сушинского «Советский спорт».

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