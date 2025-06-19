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Гендиректор «Авангарда» назвал сроки ремонта СКК Блинова и высказался о финансировании

Гендиректор «Авангарда» назвал сроки ремонта СКК Блинова и высказался о финансировании
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков назвал сроки ремонта СКК им. Блинова и высказался о финансировании проекта.

«Что касается подробностей по срокам, то это осень-зима. «Омские Крылья», скорее всего, начнут сезон не здесь, хотя мы мечтаем об этом, но есть объективные обстоятельства. Все подрядчики, с которыми будем работать, надёжны и проверены, мы в них уверены. Облагораживание территории – это, безусловно, часть проекта. Возможно, это произойдёт не сразу, но в наших планах преобразовать такую территорию, исходя из современных ландшафтных решений. Планов очень много, проект ещё дорабатывается, но то, что мы здесь не ограничимся одним дворцом – факт.

Что касается финансирования, то не могу комментировать конкретные цифры. Но у нас есть точное понимание, сколько нужно и где взять, чтобы сделать всё, что мы задумали», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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