Давыдов о контракте Никитина с ЦСКА: 5 лет — формальность, в клубе не будут долго ждать

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал пятилетний контракт Игоря Никитина с ЦСКА и заявил, что специалист может покинуть пост главного тренера армейского клуба раньше истечения соглашения из-за неудовлетворительных результатов.

«То, что Никитин уходит из «Локомотива» и возвращается в ЦСКА, — не сюрприз, об этом говорили все последние недели. Другое дело, что вызывает удивление пятилетний срок контракта с ЦСКА.

Во-первых, в нашем хоккее долгосрочные контракты с тренерами не работают, никто не будет долго ждать результата, последний пример — СКА. Во-вторых, речь идёт о ЦСКА, где особые традиции и поражений не терпят. Там самый актуальный пример — Сергей Фёдоров, который выдал два победных сезона, но после первой же осечки потерял свой пост.

Думаю, что эти пять лет — формальность. С таким же успехом могли дать и 10 лет. Все должны понимать, что даже один год ЦСКА не ждёт. И в первую очередь это должен понимать Никитин», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.