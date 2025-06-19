Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Давыдов о контракте Никитина с ЦСКА: 5 лет — формальность, в клубе не будут долго ждать

Давыдов о контракте Никитина с ЦСКА: 5 лет — формальность, в клубе не будут долго ждать
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал пятилетний контракт Игоря Никитина с ЦСКА и заявил, что специалист может покинуть пост главного тренера армейского клуба раньше истечения соглашения из-за неудовлетворительных результатов.

«То, что Никитин уходит из «Локомотива» и возвращается в ЦСКА, — не сюрприз, об этом говорили все последние недели. Другое дело, что вызывает удивление пятилетний срок контракта с ЦСКА.

Во-первых, в нашем хоккее долгосрочные контракты с тренерами не работают, никто не будет долго ждать результата, последний пример — СКА. Во-вторых, речь идёт о ЦСКА, где особые традиции и поражений не терпят. Там самый актуальный пример — Сергей Фёдоров, который выдал два победных сезона, но после первой же осечки потерял свой пост.

Думаю, что эти пять лет — формальность. С таким же успехом могли дать и 10 лет. Все должны понимать, что даже один год ЦСКА не ждёт. И в первую очередь это должен понимать Никитин», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
Трёхкратный олимпийский чемпион: стиль игры Никитина ЦСКА не совсем подходит
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android