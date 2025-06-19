Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швейцарский форвард Свен Андригетто признан лучшим игроком года по версии ИИХФ

Швейцарский форвард Свен Андригетто признан лучшим игроком года по версии ИИХФ
Аудио-версия:
Комментарии

Швейцарский нападающий Свен Андригетто признан лучшим игроком года по версии ИИХФ, сообщает пресс-служба организации. Голосование проводилось среди СМИ (70%) и членов ИИХФ (30%).

Андригетто получил 34,6% голосов, легко обойдя американского вратаря Джереми Свеймена, у которого было 18,6%. На третьем месте оказался чех Давид Пастрняк (18%), за ним следуют Денис Мальгин (Швейцария, 11,1%), Клейтон Келлер (США, 8,8%) и Натан Маккиннон (Канада, 6,5%).

Данная награда вручается каждый год игроку, который наилучшим образом продемонстрировал исключительное мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и за его пределами в течение указанного сезона.

Игрок должен принять участие как минимум в одном турнире ИИХФ любого уровня в сезоне. Достижения в течение всей карьеры не имеют значения при голосовании. Кандидаты отбираются только на основе достижений за прошедший год.

Материалы по теме
Маккиннон и Пастрняк — в числе кандидатов на звание лучшего игрока года по версии ИИХФ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android