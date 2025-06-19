Швейцарский форвард Свен Андригетто признан лучшим игроком года по версии ИИХФ

Швейцарский нападающий Свен Андригетто признан лучшим игроком года по версии ИИХФ, сообщает пресс-служба организации. Голосование проводилось среди СМИ (70%) и членов ИИХФ (30%).

Андригетто получил 34,6% голосов, легко обойдя американского вратаря Джереми Свеймена, у которого было 18,6%. На третьем месте оказался чех Давид Пастрняк (18%), за ним следуют Денис Мальгин (Швейцария, 11,1%), Клейтон Келлер (США, 8,8%) и Натан Маккиннон (Канада, 6,5%).

Данная награда вручается каждый год игроку, который наилучшим образом продемонстрировал исключительное мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и за его пределами в течение указанного сезона.

Игрок должен принять участие как минимум в одном турнире ИИХФ любого уровня в сезоне. Достижения в течение всей карьеры не имеют значения при голосовании. Кандидаты отбираются только на основе достижений за прошедший год.