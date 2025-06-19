Чистяков: хотим собирать по 3,5-4 тыс. зрителей на каждую игру «Омских Крыльев» в ВХЛ

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что переезд команды ВХЛ «Омские Крылья» в отремонтированный СКК им. Блинова положительно скажется на посещаемости матчей команды.

«После того как «Омские Крылья» переедут в СКК, их низкую посещаемость уже нельзя будет объяснить только неудачной локацией. Здесь нашей задачей станет обеспечение максимального зрительского интереса. Мы действительно хотим перезагрузить «Омские Крылья», сейчас все могут видеть, как комплектуется команда, её будет возглавлять канадский тренер. Луи Робитайл уже был здесь, он в предвкушении этой работы. А мы ставим задачу собирать по 3,5-4 тыс. зрителей на каждую игру в ВХЛ. Это амбициозно, но вполне возможно», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.