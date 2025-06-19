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«Локомотив» заключил новые контракты с защитниками Береглазовым и Черепановым

«Локомотив» заключил новые контракты с защитниками Береглазовым и Черепановым
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«Локомотив» заключил новые двухлетние контракты с защитниками Алексеем Береглазовым и Никитой Черепановым, сообщает пресс-служба КХЛ.

В чемпионском сезоне Черепанов провёл 76 матчей, в которых блокировал 91 бросок и применил 90 силовых приёмов. Всего за девять сезонов в составе «Локомотива» Никита стал лидером команды среди защитников по количеству блокированных бросков — 716, занял второе место по силовым приёмам — 1008, расположился на второй строчке по количеству проведённых матчей за ярославскую команду — 543.

Алексей Береглазов в прошедшем сезоне стал первым игроком в истории КХЛ, завоевавшим Кубок Гагарина с тремя разными командами. Всего в КХЛ защитник провёл 732 матча и набрал 174 (42+132) очка.

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