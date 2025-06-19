СКА проведёт следующий сезон-2025/2026 в «Ледовом дворце» и обновит логотип клуба

18 июня состоялось заседание Совета директоров Хоккейного клуба СКА. На заседании решено, что домашние матчи с сезона-2025/2026 команда будет проводить в «Ледовом дворце». Также была согласована смена брендбука и обновление логотипа хоккейного клуба СКА. Новый фирменный стиль будет представлен позднее.

«Решение обусловлено низкой транспортной доступностью «СКА Арены» в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро «Парк Победы» в июне этого года. Возвращение СКА в «Ледовый дворец» упростит болельщикам посещение игр. Ледовый был домашним стадионом СКА в том числе в 2015 и 2017 годах, когда клуб выигрывал Кубок Гагарина.

Стратегическим приоритетом СКА утверждено развитие клубной системы, включая детско-юношеский и молодёжный хоккей. Деятельность менеджмента будет направлена на развитие и модернизацию материально-технической базы для основной команды, а также на создание дополнительной инфраструктуры для детско-юношеского хоккея», — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.