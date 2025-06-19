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Крикунов — о недопуске России до Олимпиады: чиновники должны заниматься этим вопросом

Крикунов — о недопуске России до Олимпиады: чиновники должны заниматься этим вопросом
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что чиновникам надо заниматься вопросом допуска России. Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на олимпийском хоккейном турнире. Российская сборная отстранена от международных турниров с 2022 года.

«Чиновники должны заниматься этим вопросом. Дегтярёв (Министр спорта Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата») там занимается этим вопросом. Сколько нас будут держать в отстранении? Хотят вообще оградить нас железной стеной со всех сторон», — цитирует Крикунова Vprognoze.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

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