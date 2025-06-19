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Кочетков рассказал, как выступил в роли переводчика для Никишина в «Каролине»

Кочетков рассказал, как выступил в роли переводчика для Никишина в «Каролине»
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Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков рассказал, как выступил переводчиком для новичка клуба защитника Александра Никишина. Игрок обороны пополнил состав клуба НХЛ после завершения сезона в КХЛ в составе СКА.

«Один раз такое было. Ситуация получилась: на льду была смена, Дмитрий [Орлов] у нас уже не в том статусе, чтобы заниматься переводами, а ребята уже минут пять стояли в раздевалке. Мне сказали: «Иди переводи, а то они стоят, не понимают». Я говорю: «Не ручаюсь за результат, но попробую». Вот как-то так это и случилось. Но в целом Никишин сам уже начал что-то понимать, сам общался. Просто тогда была ситуация стрессовая — много людей, вопросов, всё непонятно, вот и понадобилась помощь», — цитирует Кочеткова «ВсеПроСпорт».

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