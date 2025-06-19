«Сумасшедшую работу провёл, очень хороший тренер». Сушинский — о Ротенберге

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о работе Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.

«Сумасшедшую работу он провёл, он очень хороший тренер. Многое сделано, школа хорошо работает, вся академия, поэтому 20 тысяч регулярно приходят на трибуны. Да, плохой результат у первой команды, но зато есть результат у школы. Он большой след после себя оставил. И инфраструктурный, и подбор игроков, молодёжи очень много остаётся, есть с чем работать», — приводит слова Сушинского «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Ротенберг покинул пост главного тренера СКА и заявил, что в следующем сезоне сосредоточится на работе с детьми.