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«Оттава» подписала контракт с Зеттерлундом на общую сумму $ 12,825 млн — источник

«Оттава» подписала контракт с Зеттерлундом на общую сумму $ 12,825 млн — источник
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«Оттава Сенаторз» подписала трёхлетний контракт с 25-летним шведским форвардом Фабианом Зеттерлундом на общую сумму $ 12,825 млн. Кэпхит составит $ 4,275 млн. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана.

Нападающий прошлый сезон начал в «Сан-Хосе Шаркс», после чего в марте 2025 года перешёл в стан канадского клуба. Всего на счету Зеттерлунда 84 встречи, в которых форвард забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

Напомним, в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Торонто Мэйпл Лифс» «Оттава» изначально уступала со счётом 0-3, однако нашла в себе силы свести отставание к минимуму, но в итоге проиграла 2-4.

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