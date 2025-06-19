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Брат Александра Хохлачёва Тимофей продолжит карьеру в «Ладе»

Брат Александра Хохлачёва Тимофей продолжит карьеру в «Ладе»
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23-летний нападающий Тимофей Хохлачёв, ранее выступавший за Американский международный колледж в NCAA, продолжит карьеру в тольяттинском клубе «Лада». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

В сезоне-2024/2025 Тимофей провёл 32 матча, где забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач.

По итогам прошлого регулярного чемпионата сезона-2024/2025 тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции КХЛ.

Напомним, Тимофей является братом Александра Хохлачёва, который также находится в составе тольяттинского клуба, подписав контракт с командой 17 июня 2025 года.

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