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Александр Радулов подписал однолетний контракт с «Локомотивом»

Александр Радулов подписал однолетний контракт с «Локомотивом»
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Нападающий Александр Радулов подписал однолетний контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Быстрый дедушка, энерджайзер, мастер, дядя Саша — всё это про Александра Радулова, и он остаётся в «Локомотиве»! Самый ценный игрок чемпионского плей-офф подписал с ярославским клубом новое соглашение, рассчитанное ещё на один год», — сказано в сообщении клуба.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность. Вместе с ярославским клубом Радулов стал обладателем Кубка Гагарина. Напомним, первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева».

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