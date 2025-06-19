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Михайлов: то, что делают МОК и ИИХФ — беспредел, политика не должна вмешиваться в спорт

Михайлов: то, что делают МОК и ИИХФ — беспредел, политика не должна вмешиваться в спорт
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о неучастии сборной России на Олимпийских играх — 2026.

«Я уверен, что Россия — хоккейная держава. То, что делают Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея, — беспредел. Политика не должна вмешиваться в спорт. Мы всё равно добьёмся, чтобы нас допустили, потому что наш хоккей и спорт в целом этого достойны.

Некоторые руководители, как сказал президент и главнокомандующий, недружественных стран препятствуют этому. Почему? Потому что если мы будем участвовать во всех мероприятиях, то отберём массу медалей у атлетов тех стран, что голосуют против нас», — приводит слова Михайлова ТАСС.

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