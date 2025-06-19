31-летний защитник Артём Блажиевский подписал контракт с «Авангардом» на два года. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

В прошлом сезоне игрок обороны выступал за челябинский «Трактор». В 83 встречах регулярки и Кубка Гагарина Блажиевский забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Артём сыграл 602 матча, в которых записал на свой счёт 124 (37+87) очков с показателем полезности «+96». В «Авангарде» Блажиевский будет играть под номером 88.

Напомним, ранее генеральный директор омского «Авангарда» Герман Чистяков назвал сроки ремонта СКК им. В. Блинова и высказался о финансировании проекта.