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Журналист Daily Faceoff задался вопросом, продлит ли «Флорида» контракт с Бобровским

Журналист Daily Faceoff задался вопросом, продлит ли «Флорида» контракт с Бобровским
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Журналист Кайл Мортон в статье на сайте Daily Faceoff задался вопросом, продлит ли «Флорида Пантерз» контракт с российским вратарём Сергеем Бобровским.

«Казалось, что его лучшие дни остались позади несколько лет назад, поскольку в сезоне-2022/2023 он с трудом набрал 90,1% отражённых бросков, но затем в итоге вернул себе место в воротах, что помогло «пантерам» попасть в свой первый из трёх финалов последних лет.

У Бобровского есть ещё один год по контракту, и будет интересно посмотреть, удастся ли ему и команде договориться о краткосрочном продлении этим летом, чтобы он остался в Южной Флориде и после следующего сезона в «Пантерз», — написал Мортон.

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