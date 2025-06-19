«Спартак» продлил контракт с нападающим Никитой Холодилиным

«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Никитой Холодилиным – двустороннее соглашение рассчитано на три года, до конца сезона-2027/2028.

Холодилин, которому сегодня, 19 июня, исполнилось 23 года, пополнил систему «Спартака» в начале июня, в результате обмена с омским «Авангардом» – на счету нападающего 115 матчей в КХЛ и 20 (12+8) набранных очков.

В прошедшем сезоне «Спартак» в первом раунде плей-офф обыграл череповецкую «Северсталь» в пяти встречах — 4-1. Во втором раунде Кубка Гагарина красно-белые в семи матчах уступили «Салавату Юлаеву».

Ранее «Спартак» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Вишневским.