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«Даллас» продлил соглашение с нападающим Мэттом Дюшейном на сумму $ 18 млн

«Даллас» продлил соглашение с нападающим Мэттом Дюшейном на сумму $ 18 млн
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Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира канадский нападающий Мэтт Дюшейн продлил соглашение с «Даллас Старз» ещё на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт вступит в силу в сезоне-2025/2026. Общая сумма соглашения $ 18 млн, кэпхит — $ 4,5 млн.

34-летний Дюшейн перешёл в «Старз» из «Нэшвилл Предаторз» перед сезоном-2023/2024. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ форвард набрал 82 (30+52) очка в 82 матчах, а также забил один год и сделал шесть результативных передач в 18 встречах плей-офф КХЛ.

Дюшейн вместе с «Далласом» два года подряд доходил до финала западной конференции, где его команда уступала «Эдмонтон Ойлерз».

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