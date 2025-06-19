«Даллас» продлил соглашение с нападающим Мэттом Дюшейном на сумму $ 18 млн

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира канадский нападающий Мэтт Дюшейн продлил соглашение с «Даллас Старз» ещё на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт вступит в силу в сезоне-2025/2026. Общая сумма соглашения $ 18 млн, кэпхит — $ 4,5 млн.

34-летний Дюшейн перешёл в «Старз» из «Нэшвилл Предаторз» перед сезоном-2023/2024. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ форвард набрал 82 (30+52) очка в 82 матчах, а также забил один год и сделал шесть результативных передач в 18 встречах плей-офф КХЛ.

Дюшейн вместе с «Далласом» два года подряд доходил до финала западной конференции, где его команда уступала «Эдмонтон Ойлерз».