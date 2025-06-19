Александр Медведев высказался о низком качестве льда на «СКА Арене»

Бывший председатель совета директоров СКА, первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев высказался о низком качестве льда на «СКА Арене».

«Как показал хоккейный турнир на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), качество льда не соответствует современным стандартам и требованиям. Это общее мнение большинства участников», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, 18 июня состоялось заседание Совета директоров хоккейного клуба СКА. На заседании решено, что домашние матчи с сезона-2025/2026 команда будет проводить в «Ледовом дворце», а не на «СКА Арене», где клуб с берегов Невы провёл прошлый сезон.