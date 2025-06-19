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Видео: Александр Барков ночью пришёл к соседям, чтобы показать Кубок Стэнли

Видео: Александр Барков ночью пришёл к соседям, чтобы показать Кубок Стэнли
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Финский форвард «Флориды Пантерз» Александр Барков ночью пришёл к соседям, чтобы показать Кубок Стэнли. Видео с капитаном «пантер» опубликовал аккаунт B/R Open Ice в социальной сети Х.

Барков ночью стучал в двери соседям, чтобы показать Кубок Стэнли

Барков установил рекорд для европейских капитанов клубов НХЛ. 29-летний финский нападающий стал первым, кто дважды поднимал над головой Кубок Стэнли в ранге капитана не из Северной Америки. В решающей серии сезона «Флорида» второй год подряд обыграла «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее о праздновании чемпионства Александром Барковым высказался генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито.

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