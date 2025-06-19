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Губернатор Флориды поздравил «Пантерз» с победой в Кубке Стэнли

Губернатор Флориды поздравил «Пантерз» с победой в Кубке Стэнли
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Губернатор Флориды Рон Десантис на своей странице в социальной сети Х поздравил «Пантерз» с победой в Кубке Стэнли.

«Вновь поздравляем команду «Флорида Пантерз» с отличным чемпионским сезоном. Флорида стала мировой столицей хоккея.

Возможно, нам придётся издать указ, предоставляющий Кубку Стэнли вид на жительство во Флориде и освобождение от уплаты налога на владение недвижимостью, учитывая, сколько времени он провёл в Солнечном штате в последние годы», — написал Десантис.

«Пантерз» установили уникальное чемпионское достижение в XXI веке в НХЛ. Американская организация стала первой франшизой в этом 100-летии, которой удалось выиграть первое и второе чемпионства в клубной истории в течение двух лет подряд.

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