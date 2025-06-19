НХЛ может наказать «Эдмонтон» из-за обхода потолка зарплат в ситуации с Эвандером Кейном

НХЛ в ближайшие дни и недели рассмотрит, как канадский клуб использовал долгосрочный список травмированных (LTIR) в отношении нападающего Эвандера Кейна. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли из Daily Faceoff.

Лига может потребовать дополнительную информацию, чтобы убедиться, что «Ойлерз» соблюдали коллективное соглашение. Эвандер Кейн из-за травмы не провёл ни одного матча в регулярном чемпионате, но вернулся в состав во второй встрече серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз». В плей-офф потолок зарплат не действует. Кэпхит форварда – $ 5,125 млн. НХЛ обдумывает дальнейшие шаги. Существует вероятность наказания постфактум, если лига сочтёт, что правила коллективного соглашения были нарушены.

Отмечается, что ситуация использования командами LTIR обсуждается в ходе переговоров о новом коллективном соглашении.