Новокузнецких болельщиков призвали подарить Бобровскому копию «Конн Смайт Трофи»

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов высказался о том факте, что российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

«Бобровский не стал MVP плей-офф? Это субъективное мнение. Думаю, что, если бы он прыгнул ещё выше, ему бы не дали приз только по одной причине. Пока нас отодвигают от праздника всяческими способами. Но хотят они или нет, мы идём своей дорогой. Нам вставляют палки в колёса, которые мы переламываем.

Я знаю, что Серёга проделал огромную работу — именно работу — и вытащил команду в полуфинал, затем — в финал, а в финале отыграл блестяще. Думаю, что новокузнецкие болельщики могли бы сложиться и подарить Серёге копию приза MVP», — приводит слова Сафронова «Газета.Ru».