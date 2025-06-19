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Экс-игрок СКА — о проблемах «Витязя»: зная об интересе Ротенберга, ещё можно подождать

Экс-игрок СКА — о проблемах «Витязя»: зная об интересе Ротенберга, ещё можно подождать
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о проблемах подмосковного «Витязя» с финансированием, упомянув бывшего главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.

— Станет ли уход «Витязя» потерей для КХЛ?
— Ещё всё-таки преждевременно говорить об этом. По моей информации, до конца месяца у них точно есть время. Здесь может что-то измениться. Зная ещё о том, что у Романа Ротенберга есть некий интерес, ещё можно подождать.

— 22 команды — это антирекорд для КХЛ. Видите ли вы в этом вину лиги?
— Сейчас клубы должны выходить на самоокупаемость. Для того чтобы на тебя ходили, нужен результат. «Витязь» пока финансово не обеспечен. Если приобретут какого-то мощного спонсора, то, конечно, всё может стать совершенно по-другому.

— «Витязь» покинули несколько лидеров. Будет ли команда конкурентоспособной, если всё же останется в КХЛ?
— Лидеры уходят, но по большому счёту игроков можно найти. Понятно, что не от хорошей жизни ушли Бучельников и другие ребята. «Витязь» пытается закрывать долги, однако пока только таким способом, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

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