Экс-игрок СКА — о проблемах «Витязя»: зная об интересе Ротенберга, ещё можно подождать

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о проблемах подмосковного «Витязя» с финансированием, упомянув бывшего главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.

— Станет ли уход «Витязя» потерей для КХЛ?

— Ещё всё-таки преждевременно говорить об этом. По моей информации, до конца месяца у них точно есть время. Здесь может что-то измениться. Зная ещё о том, что у Романа Ротенберга есть некий интерес, ещё можно подождать.

— 22 команды — это антирекорд для КХЛ. Видите ли вы в этом вину лиги?

— Сейчас клубы должны выходить на самоокупаемость. Для того чтобы на тебя ходили, нужен результат. «Витязь» пока финансово не обеспечен. Если приобретут какого-то мощного спонсора, то, конечно, всё может стать совершенно по-другому.

— «Витязь» покинули несколько лидеров. Будет ли команда конкурентоспособной, если всё же останется в КХЛ?

— Лидеры уходят, но по большому счёту игроков можно найти. Понятно, что не от хорошей жизни ушли Бучельников и другие ребята. «Витязь» пытается закрывать долги, однако пока только таким способом, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».