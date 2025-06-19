Сын Дональда Трампа находился на льду во время празднования «Флоридой» победы в КС

Сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший находился на льду во время празднования хоккеистами «Флориды Пантерз» победы в Кубке Стэнли — 2025.

Как сообщает журналистка Кейси Хинтц на своей странице в социальной сети Х, Трамп-младший общался с защитником «пантер» Аароном Экбладом.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.