Владимир Плющев оценил новый контракт Александра Радулова с «Локомотивом»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил новый однолетний контракт нападающего Александра Радулова с «Локомотивом».

«Прежде всего сам Радулов сделал правильный выбор. В его возрасте бегать по клубам было бы не очень здорово. Он пришёл в «Локомотив», его хорошо приняли, вместе выиграли Кубок Гагарина. Как смысл менять всю инфраструктуру, психологию. Поэтому нормально, что стороны достигли взаимопонимания. Думаю, Радулов ещё принесёт пользу «Локомотиву». Всё-таки игроков такого уровня в КХЛ — раз, два и обчёлся», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.