Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Плющев оценил новый контракт Александра Радулова с «Локомотивом»

Владимир Плющев оценил новый контракт Александра Радулова с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил новый однолетний контракт нападающего Александра Радулова с «Локомотивом».

«Прежде всего сам Радулов сделал правильный выбор. В его возрасте бегать по клубам было бы не очень здорово. Он пришёл в «Локомотив», его хорошо приняли, вместе выиграли Кубок Гагарина. Как смысл менять всю инфраструктуру, психологию. Поэтому нормально, что стороны достигли взаимопонимания. Думаю, Радулов ещё принесёт пользу «Локомотиву». Всё-таки игроков такого уровня в КХЛ — раз, два и обчёлся», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.

Материалы по теме
Официально
Александр Радулов подписал однолетний контракт с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android