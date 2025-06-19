Нападающий Кори Перри заявил, что хочет остаться в «Эдмонтоне»

Нападающий Кори Перри заявил, что хочет остаться в «Эдмонтон Ойлерз». Отметим, что контракт 40-летнего форварда истекает 1 июля 2025 года.

«Что ж, как я уже сказал, я бы с удовольствием остался здесь. Но позволю своим представителям вести переговоры и делать всё остальное. На льду я оставил всё, что у меня было, отдал всё, что мог. Посмотрим, к чему это приведёт, и, надеюсь, мы вернёмся», — приводит слова Перри Sportsnet.

Напомним, Кори Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за последние шесть лет. В 2020 году он не смог взять трофей в составе «Даллас Старз», в 2021-м — с «Монреаль Канадиенс», в 2022-м — с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в 2024-м и 2025-м — с «Эдмонтоном».