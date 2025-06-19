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Нападающий Денис Алексеев продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий Денис Алексеев продлил контракт с «Локомотивом»
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Нападающий Денис Алексеев продлил контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

27-летний форвард является лучшим ассистентом команды в КХЛ (169 передач) и занимает второе место по общей результативности среди действующих игроков «Локомотива» (241 очко). В чемпионском сезоне за 73 матча Денис Алексеев заработал 26 (6+20) очков.

Напомним, в прошлом сезоне железнодорожники стали обладателями Кубка Гагарина, в финальной серии обыграв челябинский «Трактор» со счётом 4-1.

Ранее стало известно, что нападающий Александр Радулов подписал однолетний контракт с ярославским «Локомотивом».

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