Бывший генменеджер сборной России назвал минус победы «Флориды» в Кубке Стэнли

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов высказался о победе «Флориды Пантерз» в розыгрыше Кубка Стэнли и назвал единственный минус этого события.

«Я очень рад за мальчишек, потому что знаком с ними персонально. Они были в сборной, когда я работал генеральным менеджером, а Знарок – главным тренером. Забраться на вершину сложно, а подтвердить присутствие на ней — вдвойне сложнее. Они это сделали.

Единственная маленькая горчинка — такой великий игрок, как Макдэвид, никак не может завоевать главный трофей в своей жизни. А так — очень рад за ребят, за страну», — приводит слова Сафронова «Газета.Ru».