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Нападающий Коннор Макдэвид высказался о своём будущем в «Эдмонтоне»

Нападающий Коннор Макдэвид высказался о своём будущем в «Эдмонтоне»
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Канадский нападающий Коннор Макдэвид высказался о своём будущем в «Эдмонтон Ойлерз». Отметим, что у форварда остался ещё один год по контракту.

«Я собираюсь потратить некоторое время на то, чтобы обдумать сезон, поговорить со своим агентом, поговорить с семьёй и отталкиваться от этого. Спешить с подписанием контракта не нужно.

В конечном счёте мне нужно делать то, что лучше для меня и моей семьи. Но, конечно, здесь есть незаконченные дела. Победа — самое главное. Если я почувствую, что есть хорошее окно для победы, то подписание не будет проблемой. Я уверен, что мы займёмся этим в течение следующих нескольких недель», — приводит слова Макдэвида журналист Дерек ван Дист на своей странице в социальной сети Х.

«Нефтяники» второй год подряд оступились в главной серии сезона НХЛ. Это первый случай за 47 лет, когда команда уступила в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд. В прошлый раз неудачником стал «Бостон Брюинз» (1977, 1978), тоже проигравший одному и тому же сопернику – «Монреаль Канадиенс».

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