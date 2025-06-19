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Ротенберг: в новостях сейчас постоянно хоккей, и это благодаря Овечкину

Ротенберг: в новостях сейчас постоянно хоккей, и это благодаря Овечкину
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Бывший главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о влиянии капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на популяризацию хоккея.

«Александр Овечкин — великий спортсмен нашей истории. Мы должны быть благодарны ему за то, что он сделал с точки зрения популяризации и развития хоккея. В новостях сейчас постоянно хоккей, и это благодаря Саше», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков. Овечкин является автором множества рекордов в НХЛ и обладателем Кубка Стэнли.

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