Журналист из США предположил, на какую сумму может быть контракт Макдэвида и «Эдмонтона»

Американский журналист Джейсон Грегор на своей странице в социальной сети Х предположил, какой контракт может быть заключён между «Эдмонтон Ойлерз» и Коннором Макдэвидом. Отметим, что у форварда остался ещё один год по контракту.

«Я бы не переживал, что он не подпишет новый контракт прямо сейчас. Драйзайтль не подписывал до 3 сентября. Я ожидаю, что Макдэвид всё-таки заключит соглашение. Не удивлюсь, если увижу более короткий срок — около пяти лет. Кэпхит — $ 15,5-16 млн», — написал Грегор.

Макдэвид в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ записал на свой счёт 33 (7+26) очка.

Напомним, ранее Коннор Макдэвид высказался о своём будущем в «Эдмонтон Ойлерз».