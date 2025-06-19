«Это было как плевок». Касатонов — о том, что Бобровский не стал MVP Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов высказался о том факте, что российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

«Когда объявили, что не Бобровский выиграл награду лучшему игроку, это было как плевок. Я вообще не понял, что происходит. Почему? Этот и прошлый сезоны проходили под эгидой Александра Овечкина. Весь фокус был на нём. Он выполнил свою главную задачу – русский хоккеист, лучший игрок в истории НХЛ. Теперь в финал выходит Бобровский, опять русский игрок. В финал вышел тот же Барков. Мы понимаем, конечно, что он из Финляндии, но его даже зовут Александр. Опять русский. Мне кажется, что в этой политической ситуации лига решила не выбирать Бобровского по этому принципу и пошла своим путём.

Два года подряд Бобровский стоит стеной во «Флориде». Команда показывает совсем другой хоккей, когда понимает, что в воротах всё спокойно. Я смотрел голы. Ему забивают только тогда, когда он просто не видит момент броска или с третьего добивания. У «Эдмонтона» в финале из-за Бобровского включилась психология, что они уже просто не могут забить. Они где-то перестали верить в себя. Это серьёзный психотический момент для нападающих соперника. Я думаю, что было очень неправильно не выбрать Бобровского лучшим игроком. Этот приз увековечивает тебя в элите хоккея. Бобровского не было даже в топ-5 лучших вратарей лиги. Это тоже несправедливо», — приводит слова Касатонова «Советский спорт».