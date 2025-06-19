«Один матч дадут сыграть — и завершит карьеру». Сушинский — об Овечкине в «Динамо»

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в московское «Динамо».

«У каждого есть желание закончить в родном клубе. Думаю, что Овечкину хотя бы одну встречу дадут сыграть, и он завершит карьеру. Когда Саша вернётся, ему будет 41. Очень тяжело физически играть целый сезон. Насколько бы он ни был подготовлен, физиология берет своё», — приводит слова Сушинского Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Столичный клуб уступил «Каролине Харрикейнз» во втором раунде плей-офф в серии из пяти матчей. На счету россиянина пять голов и одна результативная передача в 10 встречах Кубка Стэнли.