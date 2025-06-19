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«Финал конференции как минимум». Бывший форвард СКА — о перспективах минского «Динамо»

«Финал конференции как минимум». Бывший форвард СКА — о перспективах минского «Динамо»
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Бывший форвард СКА Максим Рыбин высказался о перспективах минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ.

«У Квартальнова 100% будет налажена игра в обороне. Даррена Дица подписали уже, что тут говорить, «Динамо» усиливается. Думаю, то, что они прошли первый раунд, уже показывает, что можно увеличить бюджет и можно более дорогих игроков покупать. Команда из Минска может быть сильнее, чем просто середняк, и претендовать на финал конференции как минимум», — цитирует Рыбина Vprognoze.

Минское «Динамо» в прошедшем сезоне дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило «Трактору».

Напомним, ранее минское «Динамо» продлило контракт с защитником Брэди Лайлом.

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