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«Хочу, чтобы он остался здесь навсегда». Драйзайтль — о Макдэвиде в «Эдмонтоне»

«Хочу, чтобы он остался здесь навсегда». Драйзайтль — о Макдэвиде в «Эдмонтоне»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о будущем Коннора Макдэвида в канадском клубе.

«Я ещё не говорил с Коннором о продлении контракта. Придёт время, когда мы об этом поговорим. Но сейчас я не могу сказать вам ничего из того, что вы хотите услышать или что вам нужно услышать. Такова его ситуация. Он сделает то, что лучше для него и его семьи.

Хочу ли я, чтобы он остался здесь навсегда? Да, конечно. Я думаю, все хотят этого. Но я мало что могу вам сказать по этому поводу», — приводит слова Драйзайтля Sportsnet.

Отметим, что у Коннора Макдэвида остался ещё один год по контракту в «Эдмонтоне».

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