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Коннор Макдэвид обратился к болельщикам после поражения «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Коннор Макдэвид обратился к болельщикам после поражения «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид обратился к болельщикам после поражения команды в матче с «Флоридой Пантерз» в финале Кубка Стэнли.

«Что бы я сказал болельщикам? Будьте терпеливыми и продолжайте верить. Они прошли через многое, как и наша команда — эмоциональные взлёты и падения. Я вижу, как эти плей-офф влияют на мою семью — им тоже тяжело. Как и болельщикам, как и всем.

Но когда настанет тот день, это всё того стоило. Сейчас тяжело об этом думать, но когда этот момент настанет — оно того точно стоит», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

«Эдмонтон» второй год подряд проиграл в главной серии сезона НХЛ. Это первый случай за 47 лет, когда команда уступила в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд.

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