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«Это сокрушительно». Кори Перри — о пятом поражении подряд в финалах Кубка Стэнли

«Это сокрушительно». Кори Перри — о пятом поражении подряд в финалах Кубка Стэнли
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри высказался о том, что он проиграл пятый финал Кубка Стэнли за последние шесть лет.

«Да, это сокрушительно. Пять финалов за последние шесть лет — и это не становится легче. Всё это кажется нереальным. Но идёшь дальше и готовишься к следующему сезону. Надеюсь, шанс побороться за Кубок снова представится», — приводит слова Перри Russian Machine Never Breaks.

Напомним, Кори Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за последние шесть лет. В 2020 году он не смог взять трофей в составе «Даллас Старз», в 2021-м — с «Монреаль Канадиенс», в 2022-м — с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в 2024-м и 2025-м — с «Эдмонтоном».

Канадец становился обладателем главного трофея НХЛ в 2007 году с «Анахайм Дакс».

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