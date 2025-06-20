«Вашингтон» разрешил защитнику Итану Биру вести переговоры с другими клубами

«Вашингтон Кэпиталз» выдал разрешение 27-летнему защитнику Итану Биру на ведение переговоров с другими клубами в статусе неограниченно свободного агента, сообщает журналист Рик Дхаливал в социальной сети X.

В марте 2024 года хоккеист был включён в Программу помощи игрокам и вернулся в состав «Вашингтона» в конце апреля. В сезоне-2024/2025 Бир не сыграл ни одного матча за «Кэпиталз», проведя его в составе выступающего в АХЛ фарм-клуба «столичных» «Херши Бэрс» (62 матча, 46 очков).

В сезоне-2024/2025 «Вашингтон» стал лучшим клубом Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в Кубке Стэнли дошёл до 1/4 финала.

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