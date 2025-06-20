Директор скаутского управления НХЛ назвал россиянина, который имеет потенциал в лиге

Директор европейского скаутского управления НХЛ Юкка-Пекка Вуоринен заявил, что защитник системы московского «Динамо» Курбан Лиъматов имеет большой потенциал в лиге.

— Есть ли какой-нибудь игрок, которого, по вашему мнению, можно было бы выбрать после первого или второго раунда на драфте, который в будущем мог бы стать достойным игроком НХЛ?

— Мне нужно следить за русскими, которые для нас более или менее под вопросом, поскольку мы не можем сравнивать их в национальных командах с их возрастной группой. Один из них — [№ 9 в рейтинге] Курбан Лиъматов из московского «Динамо». Он мобильный, двусторонний защитник с впечатляющими габаритами. Для своих габаритов он отлично катается и демонстрирует хорошую мобильность в атаке, с отличным броском. Курбан — хоккеист, готовый рисковать, и мне очень нравятся такие игроки. Я вижу большой потенциал в нём и его стиле игры, который может привлечь клубы НХЛ, — приводит слова Вуоринена сайт НХЛ.