«Барыс» выступил с заявлением относительно информации о судимости нового гендиректора

«Барыс» выступил с заявлением относительно информации о судимости нового генерального директора клуба Сакена Мусайбекова.

«Хоккейный клуб «Барыс» сообщает, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан генеральный директор клуба Сакен Мусайбеков не имеет судимости, в отношении его каких-либо ограничений на занятие должностей в государственных и квазигосударственных организациях не имеется. Судебные, либо административные решения, препятствующие осуществлению трудовой деятельности в рамках действующего законодательства также отсутствуют. Настоящее сообщение опубликовано в целях разъяснения и обеспечения всех заинтересованных сторон достоверной информацией», — сказано в сообщении.

Как сообщают казахстанские СМИ, в августе 2021 года в Алматы был вынесен приговор бывшему вице-министру культуры и спорта Сакену Мусайбекову. Его обвиняли в крупном мошенничестве. Муйсабеков заключил с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. В суде прокурор ходатайствовал о назначении штрафа в отношении подсудимого в десятикратном размере суммы взятки, что эквивалентно 62 млн тенге (около 10 млн рублей. — Прим. «Чемпионата»). Суд признал Сакена Мусайбекова виновным по п. 1 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса и назначил ему штраф в сумме 62 млн.

В конце февраля 2021 года появилась информация, что в отношении вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова ведётся следствие. В конце апреля он был освобождён от занимаемой должности постановлением правительства. Сакена Мусайбекова задержали по подозрению в получение взятки от учредителей юридического лица за лоббирование интересов в сфере букмекерской деятельности и общее покровительство.