Дементьев: рекорд Овечкина — лучшее, что было в этом сезоне НХЛ

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев назвал рекорд российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ лучшим моментом прошедшего сезона в североамериканской лиге.

«Скажу так: лучшее, что было в сезоне НХЛ, это, конечно же, рекорд Александра Овечкина, когда он побил рекорд Уэйна Гретцки, потому что это совершенно точно не на год и не на два, а на достаточно долгую перспективу. Это нужно каждый сезон забивать больше 50 голов где-то и на протяжении 16 сезонов плюс-минус», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Напомним, в минувшем сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Столичный клуб уступил «Каролине Харрикейнз» во втором раунде плей-офф в серии из пяти матчей. На счету россиянина пять голов и одна результативная передача в 10 встречах Кубка Стэнли.