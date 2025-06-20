Видео: хоккеисты «Флориды» празднуют победу в Кубке Стэнли в ночном клубе

Хоккеисты «Флориды Пантерз» посетили ночной клуб в Майами, где отпраздновали победу в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.

Игроки «Флориды» празднуют победу в Кубке Стэнли в ночном клубе.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис на своей странице в социальной сети Х поздравил «Пантерз» с победой в Кубке Стэнли.