Видео: хоккеисты «Флориды» празднуют победу в Кубке Стэнли в ночном клубе
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Хоккеисты «Флориды Пантерз» посетили ночной клуб в Майами, где отпраздновали победу в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.
Игроки «Флориды» празднуют победу в Кубке Стэнли в ночном клубе.
Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36 2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13 3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31 4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26 5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55 5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18
Ранее губернатор Флориды Рон Десантис на своей странице в социальной сети Х поздравил «Пантерз» с победой в Кубке Стэнли.
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