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«Кори Перри — легенда и хороший лидер». Подколзин — об игре форварда «Эдмонтона»

«Кори Перри — легенда и хороший лидер». Подколзин — об игре форварда «Эдмонтона»
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Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался об игре своего одноклубника нападающего Кори Перри.

— В чём уникальность Кори Перри, который проиграл пять финалов плей‑офф? С другой стороны, в финал надо ещё попасть. А он в 40 лет бьётся как лось.
— Перри — это легенда. Я даже не знаю, что добавить. Пройти такой непростой путь — и до сих пор искать в себе силы, возвращаться каждый год в хоккей, биться в плей‑офф. Я считаю, что Кори Перри — отличный игрок. Он замечательно играет под воротами. Хороший лидер. Всегда может найти нужные слова. Для таких ребят, как я, — прекрасный партнёр, — цитирует Подколзина «Матч ТВ».

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