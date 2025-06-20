Двукратный чемпион ОИ Касатонов: игра «Эдмонтона» в финале напоминала дворовый хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов оценил игру «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз».

«У «Эдмонтона» явно слабее защита. Они допускали много ошибок. Было очень много стычек. Уэйн Гретцки это неоднократно подчёркивал. Одну игру они просто сдали из-за дисциплины. Такая игра – это не уровень финала Кубка Стэнли. Они выходили не играть, а устраивать стычки с соперником. В итоге «Эдмонтон» всегда терял свою игру, из-за этого не было возможности у Макдэвида проявить себя. Немного дворовый хоккей какой-то. Не было концентрации на игре и солидности.

Во «Флориде» нет таких ярких лидеров, как Макдэвид или Драйзайтль в «Эдмонтоне». Но «Пантерз» в целом сильнее за счёт подбора игроков. У них такой стиль игры, который позволяет выигрывать. Хоккеисты знают до миллиметров, что нужно делать. Они все силовые и с отличным катанием. Если вспомнить времена Гретцки, то в его «Эдмонтоне» выигрывала вся команда, а не только лидеры. Помимо Гретцки, там играли Марк Мессье, Гленн Андерсон, Яри Курри, Пол Коффи. Одним или двумя игроками ты Кубок Стэнли не выиграешь. Им есть над чем работать», — цитирует Касатонова «Советский спорт».