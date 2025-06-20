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«Отдайте приз именно вратарю!» Дорожко — о «Конн Смайт Трофи» для Бобровского

«Отдайте приз именно вратарю!» Дорожко — о «Конн Смайт Трофи» для Бобровского
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26-летний голкипер «Витязя» Максим Дорожко высказался о том факте, что российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

— В НХЛ стараюсь следить прежде всего за вратарями. Считаю, там коллегам чуть тяжелее – более жёсткие требования к размерам экипировки, щитков, ловушек, нагрудников. У нас в КХЛ всё-таки стандарты не такие жёсткие, к вратарям относятся более демократично. Всегда с особым интересом наблюдал за Сергеем Бобровским. Мне очень нравится его стиль, стараюсь многое из техники Бобровского брать себе на вооружение.

— Что конкретно?
— Бобровский – очень собранный вратарь. Ни одного лишнего движения, предельная концентрация, всё продумано до мелочей, минимум внешних эффектов, максимум игры на команду. Считаю, что именно в этой целостности и заключается высшая вратарская школа. По мере сил и возможностей стараюсь ей следовать.

— Удивлены, что Бобровскому не отдали титул самого ценного игрока плей-офф?
— Для меня это ложка дёгтя в бочке мёда этого финала. И в оборонительной линии, и в атакующей «Эдмонтон» и «Флорида» конкурировали практически на равных. А вот во вратарской позиции со стороны «Флориды» было доминирование. Так сделайте вывод – и отдайте приз именно вратарю! — приводит слова Дорожко Russia-Hockey.

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