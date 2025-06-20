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Обладатель «Конн Смайт Трофи» Сэм Беннетт продлил контракт с «Флоридой» на восемь лет

Обладатель «Конн Смайт Трофи» Сэм Беннетт продлил контракт с «Флоридой» на восемь лет
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Обладатель «Конн Смайт Трофи» — 2025 Сэм Беннетт продлил контракт с «Флоридой Пантерз» на восемь лет. Об этом стало известно во время празднования командой победы в Кубке Стэнли в ночном клубе.

«Я никуда не уйду!» — крикнул Беннетт со сцены клуба.

В плей-офф 28-летний канадец набрал 22 (15+7) очка в 23 матчах, в том числе забросив пять шайб в шести встречах финальной серии.

«Конн Смайт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги. Единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.

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