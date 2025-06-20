Маршан поблагодарил «Филадельфию» и «Коламбус» за подготовку Бобровского для «Флориды»

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан на своей странице в социальной сети затроллил команды НХЛ, поблагодарив клубы за то, что подготовили игроков, которые в разное время пополнили стан «пантер». Брэд включил в список хоккеистов, которые не были задрафтованы «Пантерз».
Так, Маршан на фотографии с вратарём Сергеем Бобровским поблагодарил «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс» за подготовку голкипера для чемпионских команд «Флориды».
Фото: Страница Маршана в соцсети
Среди прочих Маршан «сказал спасибо» «Калгари Флэймз» за Мэттью Ткачука и Сэма Беннетта.
Фото: Страница Маршана в соцсети
Фото: Страница Маршана в соцсети
Маршан набрал 20 (10+10) очков в прошедшем плей-офф — это четвёртый показатель среди всех хоккеистов НХЛ, которых обменивали на дедлайне.
Первое место у Мариана Госсы — 26 очков («Питтсбург Пингвинз», плей-офф 2008 года), второе — у Микко Рантанена — 22 очка («Даллас Старз», 2025) и Мариана Габорика («Лос-Анджелес Кингз», 2014). Отметим, что из этой тройки Кубок Стэнли в тот сезон выиграл только Габорик.