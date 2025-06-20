Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маршан поблагодарил «Филадельфию» и «Коламбус» за подготовку Бобровского для «Флориды»

Маршан поблагодарил «Филадельфию» и «Коламбус» за подготовку Бобровского для «Флориды»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан на своей странице в социальной сети затроллил команды НХЛ, поблагодарив клубы за то, что подготовили игроков, которые в разное время пополнили стан «пантер». Брэд включил в список хоккеистов, которые не были задрафтованы «Пантерз».

Так, Маршан на фотографии с вратарём Сергеем Бобровским поблагодарил «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс» за подготовку голкипера для чемпионских команд «Флориды».

Фото: Страница Маршана в соцсети

Среди прочих Маршан «сказал спасибо» «Калгари Флэймз» за Мэттью Ткачука и Сэма Беннетта.

Фото: Страница Маршана в соцсети

Фото: Страница Маршана в соцсети

Маршан набрал 20 (10+10) очков в прошедшем плей-офф — это четвёртый показатель среди всех хоккеистов НХЛ, которых обменивали на дедлайне.

Первое место у Мариана Госсы — 26 очков («Питтсбург Пингвинз», плей-офф 2008 года), второе — у Микко Рантанена — 22 очка («Даллас Старз», 2025) и Мариана Габорика («Лос-Анджелес Кингз», 2014). Отметим, что из этой тройки Кубок Стэнли в тот сезон выиграл только Габорик.

Материалы по теме
Маршан стал 4-м в истории НХЛ по очкам в плей-офф среди игроков, обменянных на дедлайне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android