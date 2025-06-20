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Сэм Райнхарт жёстко отреагировал на вопрос Александру Баркову про Коннора Макдэвида

Сэм Райнхарт жёстко отреагировал на вопрос Александру Баркову про Коннора Макдэвида
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт во время прямой трансляции Александра Баркова жёстко отреагировал на вопрос капитану «пантер» про форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

— Саша, что ты думаешь о Конноре Макдэвиде? — спросил Баркова человек на улице.
— Заткнись к чертям, — отреагировал на вопрос Райнхарт.

Напомним, лучшим снайпером финальной серии плей-офф НХЛ стал нападающий «пантер» Сэм Райнхарт, оформивший покер в последнем матче сезона. Всего на счету канадского форварда стало семь голов в шести встречах серии с «Ойлерз», благодаря чему Райнхарт 18 июня установил рекорд XXI века по голам в финальной серии плей-офф НХЛ.

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