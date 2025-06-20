Сэм Райнхарт жёстко отреагировал на вопрос Александру Баркову про Коннора Макдэвида

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт во время прямой трансляции Александра Баркова жёстко отреагировал на вопрос капитану «пантер» про форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

— Саша, что ты думаешь о Конноре Макдэвиде? — спросил Баркова человек на улице.

— Заткнись к чертям, — отреагировал на вопрос Райнхарт.

Напомним, лучшим снайпером финальной серии плей-офф НХЛ стал нападающий «пантер» Сэм Райнхарт, оформивший покер в последнем матче сезона. Всего на счету канадского форварда стало семь голов в шести встречах серии с «Ойлерз», благодаря чему Райнхарт 18 июня установил рекорд XXI века по голам в финальной серии плей-офф НХЛ.