Валерий Каменский высказался о возможном возвращении Евгения Малкина в КХЛ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал возможное возвращение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в КХЛ.

«Было бы здорово завершить карьеру там, где Малкин начинал, у себя дома. Я так и сделал в своей карьере, мне было очень приятно. Для наших болельщиков, для КХЛ, в целом для нашего хоккея было бы здорово, если бы Малкин, игрок такого высокого уровня, снова сыграл за «Металлург» и завершил карьеру там, где и начинал. Да и для него самого это было бы здорово», — приводит слова Каменского Vprognoze.

Ранее The Athletic со ссылкой на источник в команде заявил, что «Питтсбург Пингвинз» с большой долей вероятности не продлит контракт с Евгением Малкиным по окончании следующего сезона.